Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 92-81: «Καθάρισε» άνετα και ωραία

Ο Παναθηναϊκός, των 10 παικτών, χωρίς να χρειαστεί να πατήσει το πόδι του στο γκάζι, επικράτησε του πολύ καλού Αμαρουσίου με 92-81, προσέθεσε μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του και πλέον στρέφει την προσσοχή του στη EuroLeague. 


Ο Εργκίν Αταμάν είχε να διαχειριστεί σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα σε ένα ακόμα παιχνίδι, μιας και στη σημερινή αναμέτρηση με το Μαρούσι, αναγκάστηκα να "κατεβάσει" δεκάδα.

Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν έμειναν εκτός λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Τούρκος τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος λόγω ίωσης δε μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του και έμεινε εκτός.

Παρά τα προβλήματα ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο, δε συνάντησηδε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στο Μαρούσι, αν και η ομάδα του Ηλία Παπαπεθοδώρου έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός στο τελείωμα του αγώνα είχε 6 παίκτες διψήφιους με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει 13 πόντους και 6 ασίστ, ενώ 12 είχε ο Τολιόπουλος με 4 ασίστ, 11 ο Γκραντ, ενώ από 10 είχαν οι Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Σλούκας με τον τελευταίο να έχει και 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Επίσης, ο Χουάντσο τελείωσε το ματς με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πάρα πολύ κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τους “πράσινους” να είναι ιδιαιτέρως άστοχοι στην επίθεση, ενώ και με πολλάλάθη στην άμυνα έδωσαν το δικαίωμα στο Μαρούσι να επιβληθεί στο πρώτο τρίλεπτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 3’ το σκορ ήταν 2-10 με τους Ντε Σόουζα και Σαλάς να κάνουν ότι θέλουν και τον Εργκίν Αταμάν να προχωρά, χωρίς να χάσει χρόνο, σε αλλαγή και των πέντε βασικών παικτών του.

Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα δεν είχε αλλάξει το παραμικρό, παρά τις παρεμβάσεις του Αταμάν, με το σκορ να είναι στο 4-15, έπειτα από τρεις βολές του Κινγκ και τον Παναθηναϊκό να έχει 1/0 εντός πεδιάς. Μόλις 1/5 δίποντα και 0/4 τρίποντα.

Το εξαιρετικό Μαρούσι έχει τον έλεγχο και τη διαφορά

Ανάλογη η εικόνα του παιχνιδιού και στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου με το Μαρούσι να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε ούτε με… αίτηση, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με τρίποντο έκανε το 6-18 για να απαντήσει άμεσα ο Ρογκαβόπουλος και ο Ρέινολντς με ένα ακόμα τρίποντο να “γράψει” το 9-21, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει τρόπο να επανακάμψει, με τον Τι Τζέι Σορτς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και είτε μέσω δημιουργίας, είτε μέσω οργάνωσης ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός “έτρεξε” σερί 10-4, με τον Τζέριαν Γκραντ με τρίποντο στη λήξη της περιόδου να κάνει το 19-25.

Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός

Στο τελείωμα του πρώτου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να… αφυπνίζεται, κάτι που φάνηκε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έπαιξαν καλύτερη άμυνα και με πόντους στο ανοιχτό γήπεδο “έτρεξαν” σερί 7-0 και πήραν προβάδισμα με 26-25. Ο διαιτητής Συμεωνίδης εκείνη τη στιγμή αρνήθηκε πεντακάθαρο φάουλ στον Έλληνα παίκτη του Παναθηναϊκού, ενώ στην επόμενη φάση χρέωσε με ανύπαρκτο τον Τζέριαν Γκραντ. Το σκηνικό αυτό εξόργισε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος χρεώθηκε με τεχνική ποινή και ο Μέικον έκανε το 26-26, έπειτα από 3:30 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Το ματς στα χέρια των γηπεδούχων

Ο Παναθηναϊκός ήταν ολοφάνερο ότι είχε καταφέρει να γυρίσει την όλη κατάσταση και με τον Γκραντ να είναι εξαιρετικός και να “πυροβολεί” από παντού, καταφέρει να πάρει διαφορά 7 πόντων, 38-31, με τον Γκραντ να έχει 11 πόντους και τον Ρογκαβόπουλο 10. Παρά την επιθετική τους άνοδο ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να αντιμετωπίζει αμυντικά θέματα, με το Μαρούσι να έχει στο ματς και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται νέε 48-40 έπειτα από τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου.

Μπροστά με σκαμπανεβάσματα ο Παναθηναϊκός

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πήρε διαφορά 10 πόντων, 50-40, αλλά οι παίκτες του Αταμάν έκαναν και πάλι ότι χρειαζόταν για να χάσουν τη διαφορά μέσα από τα χέρια τους και να κρατήσουν το Μαρούσι εντός παιχνιδιού. Με σερί 0-8 από τους Ντε Σόουζα και Κινγκ το Μαρούσι μείωσε σε 50-48, με τον Χουάντσο να πετυχαίνει γκολ-φάουλ βγαλμένο από το ΝΒΑ και τον Τι Τζέι Σορτς να πατάει το πόδι του στο γκάζι και να διαμορφώνει το 59-50, πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Σλούκας μοίραζε, “εκτελούσε” και… οδηγούσε

Το Μαρούσι δεν ήταν διατεθειμένο να κατεβάσει ρυθμό, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έμοιαζε να έχει πλέον πρόβλημα. Με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και τον Σλούκα να μοιράζει ασίστ σαν τα… στραγάλια, Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ με σουτ τριών πόντων έκανε το 69-58, δίνοντας στην ομάδα τους προβάδισμα 11 πόντων με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με σκορ 71-61.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ξεκάθαρα διαδικαστικού χαρακτήρα μιας και ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στ αυλάκι. Ο Σλούκας συνέχιζε να μοιράζει ασίστ, παράλληλα συνδέθηκε και με το καλάθι της ομάδας των οργίων προαστίων, ενώ την ίδια στιγμή ο Φαρίντ έκοβε τον έναν μετά τον άλλον και ο Σαμοντούρφ με πολύ ωραίο κάρφωμα έπειτα από ασίστ του Τολιοπούλου έκανε το 80-66. Ο διαιτητής Συμεωνίδης συνέχιζε τα… δικά του μη καταλογίζοντας ξεκάθαρο αντιαθλητικό φάουλ του Πάπας στον Σλούκα, με τον παίκτη των φιλοξενούμενων να τραβάει συνεχώς την μπλούζα του αρχηγού του Παναθηναϊκού για να σταματήσει τον αιφνιδιασμό χωρίς την παραμικρή διάθεση να παίξει κανονική άμυνα. Μέχρι το τέλος του αγώνα η διαφορά ολοένα και μεγάλωνε (έφτασε και τους 18 πόντους, 84-66) μέχρι το τελικό 92-81.

Τα Δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81

Σχόλια
