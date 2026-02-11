Final-4 Athens: Ειδικό παράθυρο πώλησης εισιτηρίων πρώτης φάσης

Η EuroLeague ανακοίνωσε πως σήμερα το απόγευμα (18:00) θα ανοίξει ειδικό παράθυρο πώλησης εισιτηρίων πρώτης φάσης, για τα άτομα που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.

Final-4 Athens: Ειδικό παράθυρο πώλησης εισιτηρίων πρώτης φάσης
Χαμός δημιουργήθηκε το πρωί στους ιστότοπους που έδιναν τη δυνατότητα στους φίλους του μπάσκετ να προμηθευτούν ένα εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας με αποτέελσμα τα εισιτήρια της πρώτης φάσης φιάθεσης να εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ.

Ωστόσο, τα φυσιολογικά και αναμενόμενα προβλήματα δεν αποφεύχθηκαν, με συνέπεια τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας να μην επιτρέψουν σε ορισμένους φιλάθλους να πάρουν ένα “μαγικό χαρτάκι”.

Για αυτόν τον λόγο η EuroLeague εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας ενημέρωσε το κοινό ότι το απόγευμα της Τετάρτης (11/02, 18:00) θα ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο πωλήσεων για να εξυπηρετηθούν και οι εν λόγω φίλαθλοι.

Αναλυτικά:

«Η Euroleague Basketball θα ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο πωλήσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 CET για τους φιλάθλους που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα που τους εμπόδισαν να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους κατά τη διάρκεια του παραθύρου προπώλησης για το ευρύ κοινό στις 10 Φεβρουαρίου.

Όλοι οι φιλάθλοι που επηρεάστηκαν θα λάβουν ένα email πριν από το άνοιγμα του ειδικού παραθύρου πώλησης εισιτηρίων για το ευρύ κοινό, το οποίο θα περιέχει έναν ενημερωμένο σύνδεσμο, μαζί με έναν προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα τους παρέχει πρόσβαση σε αυτό το ειδικό παράθυρο πωλήσεων.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις πώλησης.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτή η ειδική περίοδος θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους επιλέξιμους φίλαθλους».

