ΚΑΕ Μαρούσι: «Μήπως επιθυμεί ο Ντικούδης να τον ρωτάνε οι ομάδες πόσα θα επενδύσουν;»

Ο Δήμος Ντικούδης με ανάρτησή του στα social media, είχε σχολιάσει τις δηλώσεις οργής και αγανάκτησης του Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά τον αγώνα Μαρούσι-Καρδίτσα για την GBL. Ως μέλος της ΕΟΚ πλέον, σε μια κίνηση που προκάλεσε απορίες.

Η ΚΑΕ Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ρωτώντας τον Ντικούδη αν θα ήθελε να τον ρωτούν οι επαγγελματικές ομάδες για το ποιον θα έχουν προπονητή και πόσα θα επενδύουν στο μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αλήθεια, ποια εσωτερική ανάγκη, ποια ιδιότητα και ποιο σκεπτικό ώθησε τον Δήμο Ντικούδη να τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα με αυτό το ύφος, πάνω σε θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ένας παλαίμαχος διεθνής αθλητής ή ένας απλός φίλαθλος, αλλά φέρει και θεσμική ιδιότητα του Μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων (έμμισθος;).

Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος, εκτός από χρήματα, ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, τα τελευταία χρόνια “εισέπραξε” και εξουσία.

Μήπως άραγε επιθυμεί να τον ρωτάνε οι επαγγελματικές ομάδες πόσα χρήματα θα επενδύσουν και ποιόν προπονητή θα επιλέγουν για να τα υποστηρίξει; Πάντως, μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταλάβει αν η πρόσφατη ειρωνική ανάρτησή του με προφανή στόχο την ομάδα μας (για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας) ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!).

Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα.

Υ.Γ: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟK, η οποία έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για δημόσιες δηλώσεις και συμπεριφορές αθλητών, προπονητών και παραγόντων που έχουν εκφραστεί με πολύ πιο ήπιο λεξιλόγιο».