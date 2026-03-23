Η ΔΕΑΒ εξέθεσε τον αθλητικό δικαστή στο σκάνδαλο Φουρνιέ

Νέα ποινή στον Γάλλο γκαρντ επέβαλλε η ΔΕΑΒ, σύμφωνα με την οποία, ο Εβάν Φουρνιέ αποπειράθηκε να βιογραφήσει εναντίον του φιλάθλου του Πανιωνίου, τη στιγμή που ο αθλητικός δικαστής τον τιμώρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η ΔΕΑΒ κατέγραψε τα γεγονότα όπως τα αντιλήφθηκε το σύνολο του κόσμου, επιβάλλοντας πρόστιμο 15.000 ευρώ στον Γάλλο παίκτη και 10.000 ευρώ στους «ερυθρόλευκους» για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Από την άλλη πλευρά, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια του Φουρνιέ ως απλή ανάρμοστη συμπεριφορά, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη υπότροπος μετά τη χειρονομία του στο «T-Center», οδηγώντας σε μια σαφώς πιο επιεική αντιμετώπιση.

Η ΔΕΑΒ, ωστόσο, υιοθέτησε διαφορετική στάση, αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό της απόπειρας βιαιοπραγίας και αποτυπώνοντας ουσιαστικά όσα έγιναν αντιληπτά από όλους.

Παρότι δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αγωνιστικές ποινές σε ποδοσφαιριστές ή καλαθοσφαιριστές, η συγκεκριμένη απόφαση αρκεί για να αναδείξει τη διαφορά προσέγγισης σε σχέση με την κρίση του ΕΣΑΚΕ και του αθλητικού δικαστή του.

Αναλυτικά, στην απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρεται:

«Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ φιλάθλου της γηπεδούχου ομάδας και του καλαθοσφαιριστή EVAN FOYRNIER της φιλοξενουμένης, ο τελευταίος, διακόπτοντας από μόνος του την περαιτέρω αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα, κινήθηκε με απειλητική διάθεση εναντίον του πρώτου και επιχείρησε ανεπιτυχώς, λόγω εγκαίρου παρεμβάσεως συμπαικτών του, αλλά και παραγόντων των δύο (2) ομάδων, να βιαιοπραγήσει σε βάρος του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),

ii) σε βάρος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

