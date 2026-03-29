Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! | Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους

Η Καρδίτσα έκανε καθοριστικό βήμα παραμονής, καθώς επικράτησε 85-72 του Πανιωνίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη διαφορά σε πιθανή ισοβαθμία.

Η θεσσαλική ομάδα άφησε ένα βαθμό πίσω της τους «κυανέρυθρους», αποκτώντας και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας (αφού στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί στη Γλυφάδα με 107-105).

Επίσης, βρίσκεται στο +2 από το τελευταίο της κατάταξης Μαρούσι, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 40-40, αν και οι γηπεδούχοι είχαν βρεθεί κάποια στιγμή στο +8 (32-24).

Στην τρίτη περίοδο η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (48-42, 56-48 και 58-50), για να «καθαρίσει» το παιχνίδι στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν με ένα επιμέρους σκορ 13-2, ξέφυγε 71-52 και δημιούργησε διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης, Σκανδαλάκης
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 17 (2), Απσον 10, Κασελάκης 1, Καμπερίδης 6 (2), Ντ. Τζέφερσον 12 (1τρ., 5ασ), Εστράδα 17 (3), Χόρχλερ 8 (2), Δίπλαρος 9 (2τρ., 7ασ), Μάντσεν 5.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 19, Λέμον 6, Τόμασον 2, Κρούζερ 7 (1), Γκίκας, Τέιλορ 12 (2), Τσαλμπούρης 7 (1), Λιούις 11 (1), Γόντικας 2, Πατρίκης, Νικολαϊδης 6 (1).

Διαβάστε επίσης

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανηλίκους - Τους απέσπασε πάνω από 11.000 ευρώ

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια – Βίντεο ντοκουμέντο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γραμμή Νετανιάχου: Μέτρα κατά της βίας των εποίκων και ενίσχυση δυνάμεων στη Δυτική Όχθη

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Κηδεύτηκαν οι τρεις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλές για χτύπημα κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν»

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Τα... UFO ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και ο ερευνητής Χάρης Κουτσιαύτης εξηγεί γιατί τώρα - «Η αλήθεια είναι... κάπου στη μέση»

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Αμήχανη στιγμή: Η τούμπα του Πακιστανού υπουργού Εξωτερικών σε κρίσιμη διπλωματική συνάντηση

16:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Παραλιακή - Προβλήματα στην κυκλοφορία

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε το γιγάντιο ηφαίστειο Sheveluch στην Καμτσάτκα - Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βομβάρδισε και κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος αξίας 700 εκατ. δολαρίων

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! | Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους

15:28ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Κήπος των Λουλουδιών της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας - Αρχηγός εγκληματικής δυναστείας

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πρώτο του γκολ στο NCAA πανηγύρισε ο Παπαϊωάννου (video)

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης για τον καύσωνα

15:05ΥΓΕΙΑ

Τι τρώει μέσα σε μια μέρα ένας γαστρεντερολόγος;

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βομβάρδισε και κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος αξίας 700 εκατ. δολαρίων

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο στο δικαστήριο – «Αντιμετωπίστηκα σαν πόρνη»

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Τα... UFO ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και ο ερευνητής Χάρης Κουτσιαύτης εξηγεί γιατί τώρα - «Η αλήθεια είναι... κάπου στη μέση»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένας μήνας πολέμου - Το αμερικανικό σχέδιο των χερσαίων επιχειρήσεων με επιδρομές στα Στενά του Ορμούζ και κατάληψη του Χαργκ - Στην περιοχή χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Αμήχανη στιγμή: Η τούμπα του Πακιστανού υπουργού Εξωτερικών σε κρίσιμη διπλωματική συνάντηση

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το πραγματικό της όνομα και το άγνωστο τραγούδι πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της - «Μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;»

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Παραλιακή - Προβλήματα στην κυκλοφορία

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον άφησε αβοήθητο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια – Βίντεο ντοκουμέντο

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ