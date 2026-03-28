Greek Basketball League: Περίπατος του ΠΑΟΚ επί του Προμηθέα με κατοστάρα και +30

Ο «Δικέφαλος»… σκόρπισε τους Πατρινούς επικρατώντας 100-70, πριν το ματς με τη Μούρθια που ακολουθεί.

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 23η αγωνιστική της GBL αποδείχθηκε πανεύκολη για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» υποδέχτηκε τον Προμηθέα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Επικρατώντας με το εντυπωσιακό 100-70, ενώ είχε ανάλογες διαφορές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Εξαιρετική άμυνα, υπεροχή στα ριμπάουντ (43-27) και σε εκπληκτικό βράδυ οι Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, 5 ασίστ), Νίκος Περσίδης (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Τόμας Ντίσμα (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), έκαναν εύκολη τη δουλειά των γηπεδούχων.

Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέβον Γκραντ (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (2), Κόνιαρης 1, Σλαφτσάκης 2, Περσίδης 12 (2), Μουρ 7, Άλεν 13 , Ομορούγι 10, Ιατρίδης 10 (1), Φίλλιος 9, Ντίμσα 13 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑ (Μάριος Μπατής): Χάρις 8, Κόλεμαν 11 (1), Πλώτας, Μπαζίνας 8, Μπέλο-Οσάτζι 9 (1), Γκαρντ 16 (4), Τάκερ 7 (1), Λάγιος 2, Σταυρακόπουλος 6 (2), Πρέκας, Κομνιανίδης 3 (1).

Σχόλια
