ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ζητούμε σεβασμό» - Η ανακοίνωση για τα… περίεργα στη σειρά με την Μπανταλόνα

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, σχολιάζοντας τα όσα… περίεργα συμβαίνουν στη σειρά των προημιτελικών του BCL με αντίπαλο την Μπανταλόνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» κρατούσαν χαμηλούς τόνους, αλλά μετά και τα απίστευτα που έγιναν στην Καταλονία στο Game 2 αποφάσισαν να δώσουν τις απαντήσεις τους.

Η ΑΕΚ ζήτησε σεβασμό από την Μπανταλόνα κι όχι μόνο, κάνοντας λόγο για «κακή φιλοξενία» στην Ισπανία.

Να θυμίσουμε ότι η σειρά είναι στο 1-1 κι η πρόκριση στο Final Four του BCL, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της Ζοβεντούντ, θα κριθεί στο Game 3, το οποίο θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη του Πάσχα (15/4, 19:30).

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Από κάποιους φαίνεται, ότι η σιωπή μας εδώ και ημέρες εκλήφθηκε ως αδυναμία…

Επιλογή μας ήταν να διατηρήσουμε χαμηλούς τόνους για να μη «ρίξουμε λάδι στη φωτιά», που άναψαν πρακτικές… περασμένου αιώνα, ελπίζοντας να διεξαχθούν οι προημιτελικοί σε κλίμα ομαλότητας και κανονικότητας, αλλά και επειδή αυτό πρεσβεύει ο αξιακός κώδικας του ενδόξου Σωματείου μας.

Επιλογή μας ήταν δηλαδή να μην απαντήσουμε στα δημοσιεύματα για «κατασκόπους» και για «κάμερες» που «και καλά» αντιγράφουν προπονήσεις στο γήπεδό μας και για «καταγγελίες» για δήθεν «κακή φιλοξενία», αλλά και σε νεότερα δημοσιεύματα πριν από το δεύτερο προημιτελικό στα οποία «στόχευαν» σε πρόσωπα, που πίστευαν, ότι θα επηρεάσουν την αναμέτρηση. Για «κακή φιλοξενία» μάλλον εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε, πολλώ δε μάλλον που περίεργα συνέβησαν και τις τελευταίες ημέρες, αλλά και πριν από το χθεσινό αγώνα. Όπως συνέβησαν περίεργα και στην εξέδρα, με αποκορύφωμα την απαγόρευση χρήσης ενός τυμπάνου στον υπέροχο λαό μας, που ταξίδεψε μέχρι (και) την Καταλονία για να στηρίξει την Ομάδα μας, και δίνει ρεσιτάλ ευπρέπειας με τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από αποτελέσματα και συνθήκες, σε όποιο ευρωπαϊκό γήπεδο, στην εφετινή μας πορεία.

Πρόδηλο είναι, ότι υπάρχουν και άλλα…

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία όμως να αναλύσουμε ή να τροφοδοτήσουμε τα Μ.Μ.Ε. με λεπτομέρειες, εκτός αν προκληθούμε.

Με δύο λόγια…

«Σταχυολογώντας» το σύνολο όλων όσα έχουν συμβεί μετά την κλήρωση των προημιτελικών, ζητούμε (απ’ όλους) ΣΕΒΑΣΜΟ στην ομάδα, που…

-Είναι η Αρχαιοτέρα του BCL.

-Έχει κατακτήσει ένα τρόπαιο BCL, μεταξύ των άλλων πολλών εθνικών και διεθνών τροπαίων της, και έχει κατακτήσει συνολικά τρία μετάλλια BCL (χρυσό, αργυρό και χάλκινο)!

-Έχει διοργανώσει 3 φορές επιτυχώς, τελικές φάσεις (F4, F8) του BCL.

-Διεκδικεί πάντα τα υψηλά, και θα συνεχίσει να διεκδικεί, με πλάνο και όραμα.

-Έχει κερδίσει επαξίως την αναγνώριση με τις δράσεις της σε κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό επίπεδο.

-Κατέχει το ακατάρριπτο ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στην ιστορία του μπάσκετ και συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Γκίνες.

-Έχει εκατομμύρια οπαδούς σε όλο την υφήλιο…

-Αναβλύζει από την ψυχή των λεοντόκαρδων οπαδών της και γκρεμίζει τα στεγανά του μυαλού το ανείπωτο πάθος τους και απεδείχθη αυτό την Πρωταπριλιά στο «καμίνι» της SUNEL Arena και θ’ αποδειχθεί πιο έντονα στον τρίτο προημιτελικό, στις 15 Απριλίου.

-Έχει τη βαρύτερη Ιστορία για εμάς στον παγκόσμιο αθλητισμό και συμπληρώνει 102 χρόνια προσφυγιάς και ειρηνικού μεγαλείου.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Α.Ε.Κ.!

ΥΓ: Καλώς ήρθατε στο BCL, και ας αργήσατε!

ΑΕΚ BC»

