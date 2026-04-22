Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του απέναντι στη Μονακό, ξεπέρασε το εμπόδιο του Play-In και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση των playoffs της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια.

Το «τριφύλλι» προκρίθηκε ως έβδομο και η αποστολή του μόνο εύκολη δεν είναι. Οι Ισπανοί, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας, αποτελούν μία από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, συνδυάζοντας ποιότητα, ρυθμό και σταθερότητα. Με σύμμαχο και την έδρα τους, τη Roig Arena, αναμένεται μια σειρά με έντονο ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο.

Η Βαλένθια μπορεί να μην είναι «πρωτάρα» στην Ευρώπη, ωστόσο η φετινή της εκδοχή παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό. Από ομάδα που πολλοί τοποθετούσαν χαμηλότερα στη βαθμολογία, κατάφερε να ολοκληρώσει τη regular season με ρεκόρ 25-13, έχοντας μετατρέψει την έδρα της σε ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της διοργάνωσης. Οι 16 νίκες σε 19 παιχνίδια στο γήπεδό της επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της μπροστά στο κοινό της, ενώ και εκτός έδρας δείχνει ικανή να ανταποκριθεί.

Καθοριστικός παράγοντας της πορείας των «νυχτερίδων» είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα του, βασισμένη στη συνοχή και την ομαδικότητα, χωρίς την παρουσία ενός «σούπερ σταρ». Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που λειτουργεί με πειθαρχία και υψηλό τέμπο, κάτι που του χάρισε και το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ζαν Μοντέρο ξεχωρίζει, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή σεζόν, με σημαντική συμβολή τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι Τέιλορ, Μπάντιο, Ρίβερς και Τόμπσον, επιβεβαιώνοντας πως η δύναμη της Βαλένθια βρίσκεται στη συνολική της λειτουργία.

Τι έχει γίνει στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR τη φετινή σεζόν, οι Ισπανοί είχαν το απόλυτο, επικρατώντας τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, ενώ είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει και τους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια. Μάλιστα, στη νίκη 102-84 στην Ισπανία, κυριάρχησαν απόλυτα στον ρυθμό, με τον Εργκίν Αταμάν να αναγνωρίζει την ανωτερότητά τους, τονίζοντας πως «παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση».

Παρά την εξαιρετική εικόνα της, η Βαλένθια μπαίνει σε μια διαφορετική δοκιμασία. Τα playoffs είναι μια άλλη συνθήκη, με σειρές αγώνων, προσαρμογές και αυξημένη πίεση. Η έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας σε τέτοιες καταστάσεις αποτελεί ένα ερωτηματικό, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ήδη έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αποτελώντας μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής EuroLeague.

Τα στατιστικά της Βαλένθια στη εφετινή Euroleague

Κατηγορία Μέσος Όρος Πόντοι 90.9 Ριμπάουντ 37.7 Ασίστ 21.0 Κλεψίματα 6.9 Τάπες 3.2 PIR 103.2

