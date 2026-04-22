Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

Την φορμαρισμένη Βαλένθια θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα playoffs της Euroleague και σας παρουσιάζουμε τις «νυχτερίδες» που έχουν εντυπωσιάσει στη φετινή διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του απέναντι στη Μονακό, ξεπέρασε το εμπόδιο του Play-In και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση των playoffs της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια.

Το «τριφύλλι» προκρίθηκε ως έβδομο και η αποστολή του μόνο εύκολη δεν είναι. Οι Ισπανοί, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας, αποτελούν μία από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, συνδυάζοντας ποιότητα, ρυθμό και σταθερότητα. Με σύμμαχο και την έδρα τους, τη Roig Arena, αναμένεται μια σειρά με έντονο ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο.

Η Βαλένθια μπορεί να μην είναι «πρωτάρα» στην Ευρώπη, ωστόσο η φετινή της εκδοχή παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό. Από ομάδα που πολλοί τοποθετούσαν χαμηλότερα στη βαθμολογία, κατάφερε να ολοκληρώσει τη regular season με ρεκόρ 25-13, έχοντας μετατρέψει την έδρα της σε ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της διοργάνωσης. Οι 16 νίκες σε 19 παιχνίδια στο γήπεδό της επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της μπροστά στο κοινό της, ενώ και εκτός έδρας δείχνει ικανή να ανταποκριθεί.

Καθοριστικός παράγοντας της πορείας των «νυχτερίδων» είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα του, βασισμένη στη συνοχή και την ομαδικότητα, χωρίς την παρουσία ενός «σούπερ σταρ». Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που λειτουργεί με πειθαρχία και υψηλό τέμπο, κάτι που του χάρισε και το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ζαν Μοντέρο ξεχωρίζει, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή σεζόν, με σημαντική συμβολή τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι Τέιλορ, Μπάντιο, Ρίβερς και Τόμπσον, επιβεβαιώνοντας πως η δύναμη της Βαλένθια βρίσκεται στη συνολική της λειτουργία.

Τι έχει γίνει στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR τη φετινή σεζόν, οι Ισπανοί είχαν το απόλυτο, επικρατώντας τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, ενώ είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει και τους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια. Μάλιστα, στη νίκη 102-84 στην Ισπανία, κυριάρχησαν απόλυτα στον ρυθμό, με τον Εργκίν Αταμάν να αναγνωρίζει την ανωτερότητά τους, τονίζοντας πως «παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση».

Παρά την εξαιρετική εικόνα της, η Βαλένθια μπαίνει σε μια διαφορετική δοκιμασία. Τα playoffs είναι μια άλλη συνθήκη, με σειρές αγώνων, προσαρμογές και αυξημένη πίεση. Η έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας σε τέτοιες καταστάσεις αποτελεί ένα ερωτηματικό, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ήδη έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αποτελώντας μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής EuroLeague.

Τα στατιστικά της Βαλένθια στη εφετινή Euroleague

Κατηγορία

Μέσος Όρος

Πόντοι

90.9

Ριμπάουντ

37.7

Ασίστ

21.0

Κλεψίματα

6.9

Τάπες

3.2

PIR

103.2

Διαβάστε επίσης

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση σε περιόδους κρίσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 700.000 οι κλειστές κατοικίες – Μόλις 1 στα δέκα κατοικήσιμο, μόνο το 19% νομικά «καθαρό»

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Το δύσκολο καλοκαίρι της Ευρώπης: Η Κομισιόν ανακοινώνει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από τη συνάντηση Δούκα - Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό: Ο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ και το... τσίπουρο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι έχει το πουγκί του Κυριάκου, ανοίγει το Χίλτον! (σόρυ Conrad), η Λίτσα τα ‘χει πάρει, ο Μανώλης στα σαλόνια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:52LIFESTYLE

Ο Akylas στο Newsbomb.gr: «Ελπίζω ότι οι κόποι μας θα ανταμειφθούν»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ