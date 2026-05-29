GBL: Προβάδισμα για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό - «Σκούπες» ή αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια

Το πρώτο… βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Greek Basketball League έκαναν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, τη στιγμή που ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναζητούν την δική τους… αντίδραση.

Newsbomb

GBL: Προβάδισμα για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό - «Σκούπες» ή αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας το απόγευμα της Πέμπτης (28/05) του ΠΑΟΚ 114-102 μετά την παράταση (96-96 κ.α.) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνάντησε μεγάλη αντίσταση από τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου οι «πράσινοι» βρήκαν τις λύσεις και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (30/05) στις 14:50 στο PAOK Sports Arena, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αναζητά δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στους τελικούς.

Τον πρώτο λόγο στην σειρά των ημιτελικών πήρε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL την Πέμπτη (28/05).

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη SUNEL Arena, όπου η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρώτη ευκαιρία για πρόκριση στους τελικούς.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5, 17:15) ενώ και τα δύο παιχνίδια θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Σε περίπτωση που χρειαστεί και τρίτο ματς σε κάποια από τις δύο σειρές, αυτό θα γίνει την Δευτέρα (01/06). Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ φέρει τη σειρά στα ίσα, τότε το Game 3 θα γίνει στις 18:00 στο «Telekom Center Athens», ενώ αν η ΑΕΚ ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, τότε, όλα θα κριθούν στην αναμέτρηση του ΣΕΦ στις 20:15.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πάνω από 50.000 οχήματα έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα για το τριήμερο

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Άκουσα ότι κάποιο drone πέταξε στη Ρουμανία, δεν ξέρω τι είδους είναι

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στη Φλώρινα: Ζήτησαν από 20χρονη χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ προσποιούμενοι τους εφοριακούς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πέντε απλά «κόλπα» για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό χωρίς να ανάψεις το κλιματιστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ