Βαριά τιμωρία για τον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (pic)
Η ΕΕΑ με σημερινή της ανακοίνωση γνωστοποίησε την τιμωρία ύψους 81.000 ευρώ συνολικά σε 10 συνολικά πρόσωπα που αποτελούν μετόχους ή και μέλη της διοίκησης του Προμηθέα - Τι σημαίνει αυτό για τον Βαγγέλη Λιόλιο.
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Η ΕΕΑ ανακοίνωσε βαριά «καμπάνα» υψους 81.000 ευρώ σε μετόχους του Προμηθέα και μέλη της διοίκησής του, για τη μη υποβολή Πόθεν Έσχες. Το γεγονός αυτό έρχεται να συνδεθεί με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος έχει κληθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες να καταθέσει εκ νέου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λόγω του ότι η πρώτη του απολογία χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση της ΕΕΑ
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