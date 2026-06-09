Βαριά τιμωρία για τον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (pic)

Η ΕΕΑ ανακοίνωσε βαριά «καμπάνα» υψους 81.000 ευρώ σε μετόχους του Προμηθέα και μέλη της διοίκησής του, για τη μη υποβολή Πόθεν Έσχες. Το γεγονός αυτό έρχεται να συνδεθεί με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος έχει κληθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες να καταθέσει εκ νέου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λόγω του ότι η πρώτη του απολογία χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

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