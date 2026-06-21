Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Τα highlights των 5 ευρωπαϊκών που κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό

Snapshot Ο Ζέλικο Ομπράντοβις επέστρεψε μετά από 14 χρόνια ως προπονητής του Παναθηναϊκού με στόχο νέες επιτυχίες.

Ο Ομπράντοβιτς οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση 5 από τις 7 Ευρωλίγκες στην ιστορία της ομάδας (2000, 2002, 2007, 2009, 2011).

Οι τίτλοι κατακτήθηκαν σε τελικούς που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Μπολόνια, Αθήνα, Βερολίνο και Βαρκελώνη.

Ο Σέρβος προπονητής συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του Παναθηναϊκού ως κορυφαίας δύναμης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Σα να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο σπίτι του. Ο καλύτερος προπονητής της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Aktor με στόχο, τι άλλο; Να σηκώσει ακόμη περισσότερες κούπες με τους πράσινους και να ράψει πολλά περισσότερα αστέρια στη φανέλα του τριφυλλιού από τα επτά που έχει ήδη τώρα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναμφισβήτητα είναι ο άνθρωπος που υλοποίησε το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου να μετατρέψει τον Παναθηναϊκό από μια ανερχόμενη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε έναν γίγαντα του αθλήματος, ένα όνομα γνωστό απ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη. Και τα κατάφερε φέρνοντας τις 5 από τις 7 Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει το τριφύλλι στην ιστορία του: 2000, 2002, 2007, 2009, 2011.

Το Newsbomb θυμάται αυτές τις κατακτήσεις με τα highlights των τελικών. Από τη Θεσσαλονίκη έως την Μπολόνια και από την Αθήνα έως τη Βαρκελώνη, οι στιγμές που ο Σέρβος μετρ του αθλήματος έγραψε ιστορία με τον Παναθηναϊκό.

Θεσσαλονίκη 2000: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 67-73

Μπολόνια 2002: Παναθηναϊκός - Κίντερ 89-83

Αθήνα 2007: Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 93-91

Βερολίνο 2009: Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ: 73-71

Βαρκελώνη 2011: Παναθηναϊκός - Μακάμπι: 78-70

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