Επίσημο διαζύγιο Παναθηναϊκού - Φαρίντ: «Ευχαριστούμε που μοιράστηκε το πάθος σου»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ευχαρίστησε τον Φαρίντ για την προσφορά του

Newsbomb

Επίσημο διαζύγιο Παναθηναϊκού - Φαρίντ: «Ευχαριστούμε που μοιράστηκε το πάθος σου»

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ

INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Τίτλοι τέλους μπήκαν και επίσημα στη συνεργασία του Παναθηναϊκού και του Κένεθ Φαρίντ το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ευχαριστεί τον αθλητή για την προσφορά του στον σύλλογο και να του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον του.

Ο έμπειρος ψηλός αποχωρεί από το ρόστερ του «τριφυλλιού», με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς δρόμους, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύντομη κοινή τους πορεία.

Στη Εuroleague φέτος αγωνίστηκε σε 35 ματς με τη φανέλα των πράσινων και είχε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού

«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά Manimal», έγραψε.

Με νταμπλ - νταμπλ το ντεμπούτο του στο Πουέρτο Ρίκο

Ο «Μάνιμαλ» δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και επέστρεψε στο Πουέρτο Ρίκο με τη φανέλα των Κανγκρεχέρος (με την οποία είχε συμφωνήσει και το 2025, αν και τελικά δεν αγωνίστηκε) και ήταν καταιγιστικός.

Ο Αμερικανός βετεράνος σέντερ ήταν εντυπωσιακός με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, με την ομάδα του να επικρατεί με 96-95!

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