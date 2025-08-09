Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Φαμπιάν Μαροζάν και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Newsbomb

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι
EPA
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το… δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Σινσινάτι Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας είχε να αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν από την Ουγγαρία και επικράτησε 2-0 σετ για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι και ολοκληρώθηκε 7-6(3) για τον Έλληνα τενίστα. Στο δεύτερο ήταν πιο πειστικός και με 6-2 έφτασε άνετα στην επικράτηση με 2-0 σετ.

Το ματς ολοκληρώθηκε στα 84’ και πλέον στους «32» ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, Νο.63 στην παγκόσμια κατάταξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών λόγω δραστηριοτήτων και εργασιών στην ύπαιθρο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το προσπαθεί για την «βόμβα» Ζαφείρη, πρόβλημα η Σλάβια

23:19LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Ρομαντικό δείπνο με τον σύζυγο της και το νεογέννητο αγοράκι τους

23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

23:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έγιναν στάχτη

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου το πάλεψε η Εθνική

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 90χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο με τραύματα

22:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Επιμένουν τα μποφόρ – Έως τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θρασύτατοι ανήλικοι λήστεψαν 80χρονη - Της προκάλεσαν κάταγμα στο ισχίο

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το ECMWF - Τι φέρνει για την επόμενη εβδομάδα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό χελωνάκι βρέθηκε νεκρό - Μπλέχτηκε σε φιλέ beach volley, δεν κατάφερε να φθάσει στη θάλασσα

21:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: 940 παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του μελισσοκόμου - Αεροπλάνο τον μετέφερε στη Σούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το συγκινητικό αντίο της παιδικής της φίλης Λίλιαν Βιλβιρίδη - «Καλό ταξίδι άγγελε μου»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη - Σύζυγος του Κώστα Γείτονα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οργή για το κόστος σε ομπρέλες και ξαπλώστρες - Οι τιμές στις παραλίες - Άδεια τα beach bar

19:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια, συνεχίζονται τα μελτέμια - Πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

20:02LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης: Συγκλονίζει για το σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού - «Με σκέπασε η Παναγιά»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Μάχη για τη ζωή δίνει η σύζυγός του

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στην ιστορία - Δεν θα πετάει στους ουρανούς και το τραγούδι θα ξεχαστεί

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης - Πρώτα την απείλησαν με μαχαίρι και μετά ασέλγησαν

19:36ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Αντιπρόταση από Ευρώπη και Κίεβο σε Πούτιν - «Πρώτα εκεχειρία και μετά ανταλλαγή εδαφών»

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου το πάλεψε η Εθνική

23:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου στο Αγρίνιο – Τρεις συλλήψεις

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

21:06ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ρίγη συγκίνησης - Εγκαίνια μνημείου Ισαάκ και Σολωμού- Στο σημείο η μοτοσικλέτα του Τάσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ