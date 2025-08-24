Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Εθνική Ελλάδας Κ18 επικράτησε της Ιταλίας 12-11 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε μια ακόμη επιτυχία της υδατοσφαίρισης της χώρας μας.

Newsbomb

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το καλοκαίρι της ελληνικής υδατοσφαίρισης ολοκληρώνεται εξαιρετικά. Η Εθνική Εφήβων του πόλο, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 12-11 στο ματς που έκρινε το μετάλλιο. Ο Μπιτσάκος πέτυχε το κρίσιμο γκολ που καθόρισε τελικά και την τύχη της Εθνικής. Εξασφαλίζοντας τη θέση στο βάθρο.

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Μάθημα από τους «τρικολόρ» στην πρόβα τζενεράλε

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ

22:09ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Νέα δοκιμή για το Starship – Πού ποντάρει ο Έλον Μασκ

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0 Β' Ημίχρονο

22:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας - Υποψίες για βεντέτα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Πρέπει να αναζητήσουμε νέους εμπορικούς εταίρους»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας – Το συγκινητικό «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα: «Σε ευχαριστώ για όλα, δάσκαλε»

21:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική – Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη διάρρηξη

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Μάστιγα οι διαρρήξεις όταν ο κόσμος διασκεδάζει στα τοπικά πανηγύρια

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στην Καστοριά - Ενισχύονται οι δυνάμεις

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός

20:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Αργές ταχύτητες στην Αθηνών – Κορίνθου, σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών - Η κυβέρνηση υπόσχεται να επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

22:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας - Υποψίες για βεντέτα

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας – Το συγκινητικό «αντίο» του Γιώργου Λιάγκα: «Σε ευχαριστώ για όλα, δάσκαλε»

21:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική – Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη διάρρηξη

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έντονος φανατισμός στην Τουρκία, «υψηλού κινδύνου» χαρακτήρισε η UEFA το Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ