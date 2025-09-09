Μαρία Σάκκαρη: Διακοπή στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα - Πότε ξεκινά και πάλι
Τη διακοπή της πρεμιέρας της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09).
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Έλσα Ζακεμό στην πρώτη της «μάχη» στο τουρνουά του Μεξικού, όμως, παρά το γεγονός πως ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στην ώρα του, διεκόπη για δύο ώρες, λόγω έντονης βροχόπτωσης.
Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ορίσουν την επανέναρξη του ματς τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09) στις 01:00 ώρα Ελλάδας και ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη.
Η νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε πιο συγκεντρωμένη και μέχρι τη διακοπή είχε προβάδισμα 4-1 στο πρώτο σετ, έχοντας πετύχει δύο breaks κόντρα στην Μαρία Σάκκαρη.
