Μαρία Σάκκαρη: Διακοπή στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα - Πότε ξεκινά και πάλι

Τη διακοπή της πρεμιέρας της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09).

Μαρία Σάκκαρη
Διακοπή στο ματς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο Μεξικό
EPA/FRANCISCO GUASCO, ΑΜΠΕ
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Έλσα Ζακεμό στην πρώτη της «μάχη» στο τουρνουά του Μεξικού, όμως, παρά το γεγονός πως ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στην ώρα του, διεκόπη για δύο ώρες, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Guadalajara-Open
0103

Έντονη βροχόπτωση έπληξε την περιοχή

Πηγή: EPA/FRANCISCO GUASCO, ΑΜΠΕ
Guadalajara-Open
0203

Παρά τις προσπάθειες των διοργανωτών αποφασίστηκε η διακοπή του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη

Πηγή: EPA/FRANCISCO GUASCO, ΑΜΠΕ
Guadalajara-Open
0303

Όπως αποφασίστηκε το ματς θα συνεχιστεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09)

Πηγή: EPA/FRANCISCO GUASCO, ΑΜΠΕ

Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ορίσουν την επανέναρξη του ματς τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09) στις 01:00 ώρα Ελλάδας και ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη.

Η νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε πιο συγκεντρωμένη και μέχρι τη διακοπή είχε προβάδισμα 4-1 στο πρώτο σετ, έχοντας πετύχει δύο breaks κόντρα στην Μαρία Σάκκαρη.

