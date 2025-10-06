Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (06/10).
Μικρό… είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με την αναμέτρηση του Δούκα με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη κατηγορία του χάντμπολ να ξεχωρίζει.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (06/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη
16:30
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Φάση των 64
16:45
ΕΡΤ2
ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ
Greek Handball Premier
18:30
ΕΡΤ2
Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο
Elite League
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι
Lega Basket Serie A 2025-26
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
7η αγωνιστική
21:30
Novasports Start
Λεονέσα - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ
Ποδόσφαιρο
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Χάρογκεϊτ – Κρου
Sky Bet EFL League Two 2025-26