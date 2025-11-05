Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι πήρε το… ντέρμπι από τον Βαβρίνκα

Ο Ιταλός επικράτησε 2-1 του Ελβετού στο Telekom Center Athens και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά.

Σε ένα ματς πραγματικό ντέρμπι στο Telekom Center Athens, ο Λορέντζο Μουζέρι επικράτησε 2-1 σετ του Σταν Βαβρίνκα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Ο Ελβετός ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα, όμως ο Μουζέτι ήταν αυτός που είπε την τελευταία λέξη και τελικά έφτασε στη νίκη. Ο Ιταλός έχασε το πρώτο σετ 6-4, πήρε το δεύτερο που ήταν το πιο συναρπαστικό με
7-6(3) και έφτασε στη νίκη με το 6-4 του τρίτου σετ.

Στα προημιτελικά ο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μίλερ, ο οποίος επικράτησε του Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί με 6-7(2), 7-6(4), 7-6(3).

