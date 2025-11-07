Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου - Ελλάδα σε αγαπώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είχε κανένα πρόβλημα στον πρώτο ημιτελικό του Hellenic Championship ATP 250 και πήρε τη νίκη – πρόκριση επί του Γιάνικ Χάνφμαν με 2-0 σετ.

Αμέσως μετά την νίκη του και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά, ο Σέρβος σούπερ σταρ αποθέωσε και πάλι την Ελλάδα και έδωσε ραντεβού με τον κόσμο στον τελικό του Σαββάτου (8/11).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ (σε άπταιστα Ελληνικά). Νιώθω ευτυχισμένος που αγωνίζομαι σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου. Και εσείς (σ.σ. ο κόσμος) είστε που το κάνετε ακόμα πιο όμορφο και σας ευχαριστώ γι αυτό.

Ήξερα από την αρχή ότι ο Χάφμαν θα είναι μια μεγάλη απειλή για εμένα. Ένας ψηλός παίκτης με πολύ καλό σερβίς και επιθετικά χτυπήματα. Έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος για όλο το ματς και τα κατάφερα. Και η συγκέντρωσή μου ήταν αυτή που μου επέτρεψε να επιστρέψω τη στιγμή που βρέθηκα πίσω στο σκορ με 3-1. Και αυτό είναι πολύ θετικό για εμένα. Ανυπομονώ να βρεθώ στον τελικό.

Έχω μεγάλο κίνητρο γι αύριο. Ας επιστρέψουμε όλοι εδώ και ας γεμίσουμε το γήπεδο»