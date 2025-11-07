Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!
Ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν εντυπωσιακός απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν και επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-4), ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.
Η κυριαρχία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 συνεχίζεται!
Ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις (Νο5) επικράτησε του 33χρονου Γερμανού, Γιάνικ Χάφμαν (Νο117), με 6-3, 6-4 σε μόλις 79 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του εντυπωσιακού τουρνουά της Αθήνας.
Εκεί, όπου το Σάββατο (8/11, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Λορέντζο Μουζέτι.
Αυτός θα είναι ο 144ος τελικός στην τεράστια καριέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, που πάει για τον τίτλο υπ' αριθμόν 101!
Με τη σημερινή νίκη του, μάλιστα, ο «Νόλε» έσπασε ένα σερί τεσσάρων ηττών σε ημιτελικά του tour φέτος.
Ο 38χρονος τενίστας θα παίξει στον τρίτο του φετινό τελικό στο Telekom Center Athens (μετά από Μαϊάμι και Γενεύη), φιλοδοξώντας να πανηγυρίσει το δεύτερό του τρόπαιο μέσα στο 2025.