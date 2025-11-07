Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!

Η κυριαρχία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 συνεχίζεται!

Ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις (Νο5) επικράτησε του 33χρονου Γερμανού, Γιάνικ Χάφμαν (Νο117), με 6-3, 6-4 σε μόλις 79 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του εντυπωσιακού τουρνουά της Αθήνας.

Εκεί, όπου το Σάββατο (8/11, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Αυτός θα είναι ο 144ος τελικός στην τεράστια καριέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, που πάει για τον τίτλο υπ' αριθμόν 101!

Με τη σημερινή νίκη του, μάλιστα, ο «Νόλε» έσπασε ένα σερί τεσσάρων ηττών σε ημιτελικά του tour φέτος.

Ο 38χρονος τενίστας θα παίξει στον τρίτο του φετινό τελικό στο Telekom Center Athens (μετά από Μαϊάμι και Γενεύη), φιλοδοξώντας να πανηγυρίσει το δεύτερό του τρόπαιο μέσα στο 2025.