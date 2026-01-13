Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την πρεμιέρα Τσιτσιπά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01).
Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
10:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάνταρ Βούκιτς
ATP 250 2026
16:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σλοβενία – Ελλάδα
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
18:00
Novasports Start
Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα
Eurocup 2025-26
18:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Volley League Ανδρών 2025-26
18:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Σολνόκι – Τριέστε
FIBA Basketball Champions League 2025-26
19:00
Novasports 5HD
Κλουζ - Χάμπουργκ Τάουερς
Eurocup 2025-26
19:00
Novasports 4HD
Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Τσεντεβίτα Ολιμπία
Eurocup 2025-26
19:30
Novasports 6HD
Στουτγκάρδη - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ντάμακ - Αλ Ίτιχαντ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
Novasports Prime
Τρέντο – Πανιώνιος
Eurocup 2025-26
21:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ
FIBA Europe Cup 2025-26
21:30
Novasports Start
Μάιντς – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
21:30
Novasports 3HD
Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
21:30
Novasports 2HD
Αμβούργο – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Ρόμα – Τορίνο
Coppa Italia 2025/26
22:00
Action 24
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια