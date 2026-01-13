Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την πρεμιέρα Τσιτσιπά

Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 250 2026 16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών 18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Eurocup 2025-26 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών 2025-26 18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σολνόκι – Τριέστε FIBA Basketball Champions League 2025-26 19:00 Novasports 5HD Κλουζ - Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup 2025-26 19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup 2025-26 19:30 Novasports 6HD Στουτγκάρδη - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντάμακ - Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League 2025-26 21:00 Novasports Prime Τρέντο – Πανιώνιος Eurocup 2025-26 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup 2025-26 21:30 Novasports Start Μάιντς – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 21:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 22:00 Novasports 1HD Ρόμα – Τορίνο Coppa Italia 2025/26 22:00 Action 24 Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

