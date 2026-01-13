Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την πρεμιέρα Τσιτσιπά

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01).

Super Cup Βόλεϊ
"Αιώνιος" τελικός για το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν
Eurokinissi Sports
Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01):

10:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάνταρ Βούκιτς

ATP 250 2026

16:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σλοβενία – Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

18:00

Novasports Start

Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα

Eurocup 2025-26

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Volley League Ανδρών 2025-26

18:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Σολνόκι – Τριέστε

FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Κλουζ - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup 2025-26

19:00

Novasports 4HD

Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Τσεντεβίτα Ολιμπία

Eurocup 2025-26

19:30

Novasports 6HD

Στουτγκάρδη - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ντάμακ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

Novasports Prime

Τρέντο – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ

FIBA Europe Cup 2025-26

21:30

Novasports Start

Μάιντς – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 2HD

Αμβούργο – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Ρόμα – Τορίνο

Coppa Italia 2025/26

22:00

Action 24

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

