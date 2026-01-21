Australian Open: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη - Ήττα από την Αντρέεβα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά

Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην εκπληκτική Μίρα Αντρέεβα και αποχαιρέτησε νωρίς το Australian Open.

H 18χρονη Ρωσίδα, που βρίσκεται στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε πολύ εύκολα (σε 67 λεπτά) με 2-0 σετ της Μαρίας Σάκκαρη (6-0, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε.

Ουσιαστικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο ματς, μιας και στο πρώτο σετ δεν κατάφερε να πάρει game με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχολογία της και να βάλει τον εαυτό της σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Αντρέεβα, που βρίσκεται σε πολύ καλό... φεγγάρι, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση.

Διαβάστε επίσης