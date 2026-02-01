Australian Open: Ιστορικός τελικός μεταξύ Αλκαράθ και Τζόκοβιτς - Η ώρα και το κανάλι

Ο Αλκαράθ διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο στη Μελβούρνη και, αν τα καταφέρει, θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης με Career Grand Slam και επτά majors συνολικά, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα σε τελικό. Απέναντί του, ο Τζόκοβιτς έχει 10/10 σε τελικούς Australian Open και κυνηγά το 25ο Grand Slam, που θα τον φέρει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα, σπάζοντας το ρεκόρ της Μάργκαρετ Κορτ.

Για να το πετύχει, πρέπει να βάλει τέλος στις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Αλκαράθ σε τελικούς Grand Slam και στο πρόσφατο μονοπώλιο Αλκαράθ–Σίνερ, που έχουν κατακτήσει τα οκτώ τελευταία majors. Ο Σέρβος έρχεται από εντυπωσιακή νίκη επί του Σίνερ στα ημιτελικά, ενώ ο Ισπανός χρειάστηκε 5,5 ώρες και τεράστια ψυχικά αποθέματα για να λυγίσει τον Ζβέρεφ.

Το head to head είναι 5-4 υπέρ του Τζόκοβιτς (3-2 υπέρ Αλκαράθ σε majors). Ο Νόλε διεκδικεί τον 102ο τίτλο καριέρας του, ο Καρλίτος τον 25ο, ενώ τον αγώνα θα παρακολουθήσει από κοντά και ο Ράφα Ναδάλ. Το ματς ξεκινά στις 10:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από το Eurosport.

