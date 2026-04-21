EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ξεπέρασε τον Μασιούλις

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τους συναδέλφους του και κατέλαβε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη EuroLeague για τη σεζον 2025-26.

Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε τους «πορτοκαλί» στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 25-13, έχοντας τη νούμερο ένα επίθεση της λίγκας (90.9 πόντους μ.ο), παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία πήρε ο Τόμας Μασιούλις της Ζαλγκίρις ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Τέλος, ο Μαρτίνεθ έγινε ο 14ος διαφορετικός προπονητής που λαμβάνει το βραβείο, με τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργο Μπαρτζώκα να το έχουν κατακτήσει από τρεις φορές, ενώ Μεσίνα, Λάσο και Ιτούδης από δύο.