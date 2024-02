Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με τις καλύτερες αποδόσεις από ποτέ στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Αμέτρητες αγορές σε super αποδόσεις και για τα παιχνίδια του Champions League από το Πάμε Στοίχημα

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας «σφραγίζεται» σήμερα. Το διεκδικούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Στις 19:00 στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» αρχίζει ο ημιτελικός του Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός έχει το αβαντάζ της νίκης του με 1-0 στην Τούμπα. Παίζει για δύο αποτελέσματα την ισοπαλία ή τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει με πάνω από 1 γκολ διαφορά για να περάσει στον τελικό. Σε περίπτωση νίκης του με 1 γκολ διαφορά θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί οι 2 ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ προσφέρεται με τις καλύτερες αποδόσεις από ποτέ στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Νάπολι-Μπαρτσελόνα και Πόρτο-Άρσεναλ στο Champions League

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμα οι αναμετρήσεις του Champions League, Πόρτο-Άρσεναλ (22:00), Νάπολι-Μπαρτσελόνα (22:00), ο αγώνας του Europa Conference League, Γάνδη-Μακάμπι Χάιφα (19:00) και το ματς της Premier Legue, Λίβερπουλ-Λούτον (21:30).

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις και bet builder, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη, έχει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα τα παιχνίδια.

Το Cash Out του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ ανανεώθηκε και έγινε καλύτερο από ποτέ. Για πρώτη φορά μπορείς να κάνεις Partial ή Auto Cash Out* μέσω του opapstore app όποια στιγμή θέλεις.

Με το ανανεωμένο Bet Builder μπορείς να «χτίσεις» το στοίχημα σου όπως το θες, συνδυάζοντας το Βet Builder σου με άλλα Bet Builder, ακόμα και με άλλες επιλογές από διαφορετικούς αγώνες και ζεις μια μοναδική εμπειρία.

Bet Builder ready από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Bet Builder ready. Δείτε επιλογές για τα 2 σημερινά ματς του Champions League και τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας:

Νάπολι-Μπαρτσελόνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ.Η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.Ο Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Πόρτο-Άρσεναλ

Ο Κάι Χάβερτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Άρσεναλ να κερδίσει.Η Άρσεναλ να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ.Η Άρσεναλ να κερδίσει, η Άρσεναλ Over 4,5 κόρνερ & ο Μπουκάγιο Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

O Φώτης Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο Παναθηναϊκός να κερδίσει.O Μπράντον Τόμας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, o ΠΑΟΚ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.Ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 3,5 γκολ.

Πάμε Στοίχημα Tipsters: Η κορυφαία κοινότητα παικτών σε περιμένει στο opapstore app

Το Πάμε Στοίχημα είναι πιο πλούσιο από ποτέ με τους Πάμε Στοίχημα Tipsters, την μοναδική κοινότητα για παίκτες στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

Μπαίνεις στο opapstore app, ακολουθείς τους κορυφαίους, «αντιγράφεις» τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου και σκαρφαλώνεις στο leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα*.

Στην κορυφαία κοινότητα, παίζουν τα πάντα. Δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα & super δώρα*

Τώρα μπορείς να γίνεις ο απόλυτος tipster στο Πάμε Στοίχημα με την κορυφαία ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα στα καταστήματα ΟΠΑΠ, αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ