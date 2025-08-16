Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!

Στη Novibet απολαμβάνεις ποδοσφαιρική δράση δωρεάν* χάρη στη νέα σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Κορυφαία προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS

H Premier League φοράει ξανά τα καλά της και η πρεμιέρα δεν… χάνεται με την νέα προσφορά* της Novibet! Το πρόγραμμα του Σαββάτου μοιάζει ιδανικό για τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς». Από νωρίς τα βλέμματα μαγνητίζει το ντέρμπι ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Νιουκάστλ στο Villa Park στις 14:30. Οι δύο ομάδες που τερμάτισαν ισόβαθμες στο περσινό πρωτάθλημα αναμετρώνται μεταξύ τους σε ένα… αντάμωμα που συνήθως χαρίζει απλόχερα θέαμα. Λίγο αργότερα (17:00) η Μπράιτον, των Κωστούλα και Τζίμα, υποδέχεται την Φούλαμ. Η γηπεδούχος με ένα μοντέλο γεμάτο νιάτα και φιλοδοξίες θέλει να ορίσει τον εαυτό της ως την απόλυτη έκπληξη της φετινής Premier League με την Φούλαμ όμως να έχει ανέβει σκαλοπάτι και να μην αποτελεί χαμηλό εμπόδιο για κανέναν αντίπαλο. Τέλος η Μάντσεστερ Σίτι στην μετά Κέβιν Ντε Μπρούιν εποχή, θέλει να αφήσει πίσω μια χρονιά με πολλές προκλήσεις και να επιστρέψει εκεί που το ρόστερ της επιτάσσει. Στην κορυφή. Ένα εγχείρημα που μόνο εύκολο δεν μοιάζει,με την Γούλβς να περιμένει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο (19:30).

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

