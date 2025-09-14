Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης (16/9)
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) η κλήρωση 2962 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 16, 21, 32, 40, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 17.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές τςη πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
