Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (9/10)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση (2972) του Τζόκερ (7/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.200.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία δύο νικητές θα μοιραστούν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Την Πέμπτη (9/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ, ενώ στην δεύτερη 100.000 ευρώ.

