Κλήρωση Eurojackpot (14/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατομμύρια ευρώ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 168

Κλήρωση Eurojackpot (14/10)
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (14/10), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 56 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 168 είναι οι εξής: 8, 12, 13, 49, 50 και 2, 4

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η «τρίπλα» Λεκορνί με το συνταξιοδοτικό απομακρύνει την πολιτική κρίση και τις εκλογές

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρή σε πάρκινγκ εντοπίστηκε συγγενής του Μιτ Ρόμνεϊ - Έπεσε από τον 5ο όροφο πάρκινγκ

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες - Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα κατά σκάφους καρτέλ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας εξαπέλυσε ο Τραμπ - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε σταυροδρόμι η ειρήνη στη Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας - Με την έγκριση του Ισραήλ

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έγινε η 23η ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (14/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατομμύρια ευρώ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τη Βόρεια Ιρλανδία ως «μοντέλο» για το μέλλον της Γάζας προωθεί η Βρετανία

20:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Επεισοδιακές συλλήψεις για ναρκωτικά – Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός στο Sındırgı

