Eurojackpot: Αποτελέσματα κλήρωσης 24/10/25 - Οι κατηγορίες κερδών

Έγινε η 171η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Παρασκευή 24/10/2025.

Δείτε από τον ΟΠΑΠ τα αποτελέσματα της κλήρωσης και τον πίνακα με τις κατηγορίες κερδών.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 12, 13, 27, 42, 43 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 4.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα κέρδη και τους αριθμούς: