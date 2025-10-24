Eurojackpot: Αποτελέσματα κλήρωσης 24/10/25 - Οι κατηγορίες κερδών
Έγινε η 171η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Παρασκευή 24/10/2025.
Δείτε από τον ΟΠΑΠ τα αποτελέσματα της κλήρωσης και τον πίνακα με τις κατηγορίες κερδών.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 12, 13, 27, 42, 43 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 4.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα κέρδη και τους αριθμούς:
