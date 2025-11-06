Κλήρωση Τζόκερ 6/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η κλήρωση 2985 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) η κηδεία του αδικοχαμένου Μάριου
23:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο
22:42 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι 7 τρομακτικοί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
13:22 ∙ LIFESTYLE