Κλήρωση Τζόκερ 6/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η κλήρωση 2985 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.