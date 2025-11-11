Κλήρωση Τζόκερ 11/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (11/11) η κλήρωση 2987 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 8, 16, 34, 35, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Ως αποτέλεσμα του αποψινου τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
