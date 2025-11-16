Κλήρωση Τζόκερ 16/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλήρωση Τζόκερ 16/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
EUROKINISSI
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/11) η κλήρωση 2989 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 9, 16, 15, 40, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 7 .

