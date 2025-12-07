Κλήρωση Τζόκερ 7/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.500.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) η κλήρωση 2998 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 20, 21, 22, 35, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

