Κλήρωση Τζόκερ 7/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.500.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) η κλήρωση 2998 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 20, 21, 22, 35, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη
22:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Έβαψε «ασπρόμαυρο» τον Λευκό Πύργο
21:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Πλησίασε στο -2 από τον Ολυμπιακό
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
21:10 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά
13:01 ∙ LIFESTYLE
Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»
20:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ