Νοκ άουτ προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας με αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Η ώρα των προημιτελικών έφτασε στο Κύπελλο Ελλάδας. Νοκ άουτ είναι τα παιχνίδια και διεξάγονται την Τετάρτη. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο αρχίζει στις 18:30.
Στους άλλους 3 προημιτελικούς, στις 15:00 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά, στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ και στις 20:30 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη.

Το πρόγραμμα, στα μέσα της εβδομάδας, συμπεριλαμβάνει την εμβόλιμη 17η αγωνιστική της Bundesliga, τους 2 πρώτους ημιτελικούς του League Cup Αγγλίας, Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (σήμερα, 22:00) και Τσέλσι-Άρσεναλ (Τετάρτη, 22:00), τους δύο νοκ άουτ ημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Σενεγάλη-Αίγυπτος (Τετάρτη, 19:00) και Νιγηρία-Μαρόκο (Τετάρτη, 22:00), καθώς και αγώνες από τη Serie A και το Κύπελλο Ιταλίας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.
Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για το Κύπελλο Ελλάδας & τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Πολλά είναι τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Δείτε ορισμένες επιλογές για τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και τους 2 ημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής :

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

* 0-0 Iσοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
* Γκέλσον Μάρτινς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
* Γιώργος Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Άρης

* Ανδρέας Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει
* Παναθηναϊκός να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και 2 ομάδες
* Λορέν Μορόν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρης να κερδίσει

Σενεγάλη-Αίγυπτος

* 0-0 Iσοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

* Σαντιό Μανέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Σενεγάλη να κερδίσει

* Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αίγυπτος να κερδίσει

Νιγηρία-Μαρόκο

* Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μαρόκο να κερδίσει
* Βίκτορ Οσιμέν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Νιγηρία να κερδίσει
* Μαρόκο να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και 2 ομάδες

Παρτιζάν-Ολυμπιακός και Μπάγερν-Παναθηναϊκός με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 22η αγωνιστική με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.
Την Τετάρτη (20:30) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και την Πέμπτη (20:30) ο Παναθηναϊκός παίζει στο Μόναχο με την Μπάγερν.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες Παρτιζάν-Ολυμπιακός και Μπάγερν-Παναθηναϊκός, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

* Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
* Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
* Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
* Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
* Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
* Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

