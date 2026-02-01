Κλήρωση Τζόκερ 1/2/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 1/2/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/2) η κλήρωση 3022 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 10, 11, 35, 41 και Τζόκερ το 6.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκε τραυματισμένη αλεπού μέσα σε κατοικημένη περιοχή

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στη Μινεσότα για τον 5χρονο που συνελήφθη από την ICE

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0: Προδάβισμα για την Ένωση με το πρώτο γκολ του Βάργκα!

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν οι επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

22:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο γυναικών: Ασταμάτητη στον δρόμο για μετάλλιο - Διέλυσε και την Κροατία

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/2/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγικός επίλογος για τον αγνοούμενο κολυμβητή στα Γρίδια

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη συγκίνησης και αφιέρωσης στους αδικοχαμένους φιλάθλους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Μαροκινός ανέβηκε στην οροφή αεροσκάφους - Καθυστέρηση 2,5 ώρες την πτήση Βαλένθια - Άμστερνταμ

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1 (τελικό):Έκανε το καθήκον του σε βαρύ κλίμα συγκίνησης

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

21:17ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο προσκήνιο οι ναυτικοί του yachting: Η συνάντηση του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη με τον Βασίλη Κικίλια ανοίγει δρόμο για λύσεις

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στον δρόμο μετά από κατολίσθηση - Χτύπησε διερχόμενο ΙΧ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ελεύθερος ο Ερφάν Σολτάνι που είχε καταδικαστεί σε θάνατο από το καθεστώς Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0: Προδάβισμα για την Ένωση με το πρώτο γκολ του Βάργκα!

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/2/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν οι επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Η παράσταση που παραμένει διαχρονική ακόμα και 52 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ