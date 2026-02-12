Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Newsbomb

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Αμύνταιο, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 9 αγώνες από τη Serie A, την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Αιγύπτου, του Βελγίου και του Μεξικού, τη δεύτερη κατηγορία και τη Ligue National της Γαλλίας και κέρδισε 19.951,61 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 5ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 2.517 ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34WHAT THE FACT

Γνωρίστε τη «Βαρόνη» - Το μακρύτερο φίδι στον κόσμο μόλις ανακαλύφθηκε

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Συναγερμός» ενόψει Πάσχα - Έχουν θανατωθεί πάνω από 476.000 ζώα

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 26χρονος Παλαιστίνιος που βίασε 16χρονο και βιντεοσκόπησε την πράξη

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συγκλονίζει σύζυγος θύματος - Η εγγονή της «αφήνει λουλούδια στη φωτογραφία και κλαίει»

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κινέζος «Στίβεν» την ώρα που στρατολογούσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο - Η Selfie στο Σινικό Τείχος

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας λύνει τη σιωπή της για τον Έπσταϊν

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις φυλακές Τρικάλων

17:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:00LIFESTYLE

Η Hailey Bieber στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με δαντελένια τουαλέτα που δεν άφησε τίποτα στη φαντασία

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις σε Πάτρα, Ήπειρο και Κέρκυρα - Καθίζηση στη Ζάκυνθο

16:54ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 123 θέσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

16:54ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους

16:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ICE αποσύρεται από τη Μινεσότα

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

16:46LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα και οι Αντετοκούνμπο δηλώνουν... fan

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, «ακροδεξιό υπόλειμμα» ο Λαζαρίδης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ICE αποσύρεται από τη Μινεσότα

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις σε Πάτρα, Ήπειρο και Κέρκυρα - Καθίζηση στη Ζάκυνθο

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ