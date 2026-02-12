Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Αμύνταιο, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 9 αγώνες από τη Serie A, την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Αιγύπτου, του Βελγίου και του Μεξικού, τη δεύτερη κατηγορία και τη Ligue National της Γαλλίας και κέρδισε 19.951,61 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 5ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 2.517 ευρώ.