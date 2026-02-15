Κλήρωση Τζόκερ 15/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) η κλήρωση 3028 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 9, 21, 27, 43 και Τζόκερ το 12.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
