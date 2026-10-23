Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

Snapshot Η κλήρωση του Eurojackpot 275 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/10.

Το ποσό που μοιράζεται στους νικητές της πρώτης κατηγορίας είναι 18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι 15, 20, 23, 29, 30 και οι αριθμοί Eurojackpot 5 και 12.

Το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την πρώτη κατηγορία νικητών. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 18.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (275) για τα 10.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:

15, 20, 23, 29, 30 και αριθμοί Eurojackpot το 5 και 12.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.