Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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- Η κλήρωση του Eurojackpot 275 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/10.
- Το ποσό που μοιράζεται στους νικητές της πρώτης κατηγορίας είναι 18 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι 15, 20, 23, 29, 30 και οι αριθμοί Eurojackpot 5 και 12.
- Το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την πρώτη κατηγορία νικητών.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 18.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (275) για τα 10.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:
15, 20, 23, 29, 30 και αριθμοί Eurojackpot το 5 και 12.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.
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