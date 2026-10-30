Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ξεχωρίζει στην 9η αγωνιστική της Super League. Την Κυριακή, στις 19:30, διεξάγεται το ΟΑΚΑ το μεγάλο παιχνίδι.

Ντέρμπι γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Σάββατο, στις 19:30, παίζουν η Μπάγερν Μονάχου με την Ντόρτμουντ και στις 21:45 η Μίλαν με την Ίντερ. Την Κυριακή, στις 18:30, γίνεται η σέντρα στο ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ-Άρσεναλ.

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Euroleague με «20 & Kάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 9η αγωνιστική. Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μιλάνο.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τα παιχνίδια Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μιλάνο, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός

Σ. Φρανσίσκο 18+ συνολικοί πόντοι

Κ. Ναν 3+ συνολικά εύστοχα τρίποντα

Ολυμπιακός-Μιλάνο

Κ. ΜαΚιντάιρ 9+ συνολικές ασίστ

Σ. Βεζένκοφ 8+ συνολικά ριμπάουντ

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ