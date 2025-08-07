Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

Δείτε τους υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς, αλλά και το σύνολο των βραβείων που θα ανακοινωθούν στο τέλος της χρονιάς.

Newsbomb

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές έγιναν οι υποψηφιότητες για το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας» του 2025. Το κορυφαίο ατομικό έπαθλο στο ποδόσφαιρο, με τις διάφορες υποκατηγορίες που έχουν θεσπιστεί. Η Equipe ανακοίνωσε το σύνολο των υποψηφίων.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Pedri (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας:

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Οι 10 υποψήφιοι για το «Τρόπαιο Γιασίν» ανδρών:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Οι πέντε υποψήφιες για το «Τρόπαιο Γιασίν» γυναικών:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21):

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο συναντηθεί με τον Ζελένσκι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

17:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει η θερμοκρασία μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - Βαριές κατηγορίες σε 2 για το επεισόδιο με πυροβολισμούς               

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ στα Στύρα- Πότε θα γίνει η αποκόλληση

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ