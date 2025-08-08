Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις, σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το αθλητικό «μενού» της ημέρας.

Παράλληλα, στη ζωή μας ξαναμπαίνουν κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κάνουν σέντρα από σήμερα, όπως το πορτογαλικό.

Μάλιστα, αγωνίζεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκεται στην αποστολή και δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

12:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45LIFESTYLE

Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες όταν σε μία εβδομάδα είχαν μπει 2.711

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

11:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ