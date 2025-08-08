Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το αθλητικό «μενού» της ημέρας.

Παράλληλα, στη ζωή μας ξαναμπαίνουν κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κάνουν σέντρα από σήμερα, όπως το πορτογαλικό.

Μάλιστα, αγωνίζεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να βρίσκεται στην αποστολή και δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal