Ολυμπιακός: Δανεικός στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ
Ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στην πατρίδα του με τη μορφή δανεισμού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ιβηρικής.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε απ’ τον Πανσερραϊκό, αλλά δε θα κάνει επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον σε αυτή τη σεζόν. Ο Ισπανός επιθετικός που ήταν απ’ τους κορυφαίους της περασμένης Super League, παραχωρήθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε.
Η ομάδα της Ιβηρικής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους». Σε αυτή προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αν ο παίκτης πάει καλά με τη νέα του ομάδα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ηράκλειο: 20χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης
16:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
16:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Δανεικός στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ
16:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ