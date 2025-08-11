Μεταγραφές: Η Καλαμάτα επισημοποίησε τη σπουδαία κίνηση με τον Μπρούνο Γκάμα

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την απόκτηση του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για την ερχόμενη σεζόν.

Newsbomb

Μπρούνο Γκάμα
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Μαύρη Θύελλα» θα επιδιώξει την ερχόμενη σεζόν να πετύχει αυτό που έχασε μέσα από τα χέρια της την περασμένη: Την άνοδο στη Super League.

Στο πλαίσιο αυτό, η Καλαμάτα απέκτησε έναν παίκτη με πολύ μεγάλη εμπειρία στη «μεγάλη» κατηγορία. Ο λόγος για τον 37χρονο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος για τρία χρόνια αποτέλεσε παίκτη του Άρη.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιο του, ενώ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο Γκάμα θα ταξιδέψει στην Πτολεμαΐδα, όπου η Καλαμάτα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας για τον Γκάμα

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπρούνο Γκάμα (Bruno Alexandre Vilela Gama), ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός έχει πλούσια εμπειρία στα γήπεδα, προσφέροντας εντυπωσιακά highlights κατά διάρκεια της καριέρας του, αφού συνδυάζει την ποιότητα με την ουσία. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπράγκα, ενώ έπαιξε και στην πρώτη ομάδα. Ύστερα ακολούθησε η δεύτερη ομάδα της Πόρτο και μετέπειτα μεταπήδησε στην πρώτη, ενώ ακολούθησε η Βιτόρια Σετούμπαλ.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ρίο Άβε, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Λα Κορούνια. Το 2016 φόρεσε τη φανέλα της Ντνίπρο και ύστερα ακολούθησε η Αλκορκόν. Τη σεζόν 2018 ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη, όπου στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 125 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ. Μετά τον Άρη φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου μέτρησε 66 εμφανίσεις, 7 γκολ και 10 ασίστ.

Έχει 128 εμφανίσεις στην Primeira Liga της Πορτογαλίας, 66 στη La Liga της Ισπανίας και διαθέτει επίσης συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Μπρούνο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατά της δημιουργίας αμερικανικού διαδρόμου στον Καύκασο η Τεχεράνη - Ασκεί πιέσεις στην Αρμενία

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Η στήριξη της Ουκρανίας και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Σύλληψη 60χρονου για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικα που κατέληξαν στο νοσοκομείο

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

19:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφοδρή έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel - Άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια - Δείτε βίντεο

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Μόνο ο Πούτιν θα είναι στη συνάντηση στην Αλάσκα, «μετά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 55χρονος στη θάλασσα

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ναρέντρα Μόντι ζητά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες νεκροί από πύρινη λαίλαπα σε σπίτι - Φωτογραφίες

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Καλαμάτα επισημοποίησε τη σπουδαία κίνηση με τον Μπρούνο Γκάμα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Κατς εναντίον Χαμενεΐ: «Να κοιτάς τον ουρανό όταν βγαίνεις από το καταφύγιο»

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας που τερματίζει τη σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών σύγκρουση

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Άνδρας που εξαφανίστηκε για εννέα ημέρες σε δάσος βρέθηκε σώος και αβλαβής

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόλβη: Οι φλόγες έφτασαν στο Βαϊοχώρι – Σε ετοιμότητα για εκκένωση η δομή μεταναστών

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο μεταξύ νταλικών στην Εθνική Οδό - Από θαύμα γλύτωσαν οι οδηγοί - Φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφοδρή έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel - Άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια - Δείτε βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιτεχνούπολη: Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια - Μήνυμα 112 στους κατοίκους - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Μόνο ο Πούτιν θα είναι στη συνάντηση στην Αλάσκα, «μετά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι»

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα πάω στη Ρωσία» για να συναντήσω τον Πούτιν, αναφερόμενος στη συνάντηση... στην Αλάσκα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η αστυνομία της

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Φλέγεται η προστατευόμενη περιοχή «Γαλάζιο Μάτι», κοντά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας – Βίντεο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ