Γιατί η Τούμπα ψήφισε Σαββίδη

Οι χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τον Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα, δείχνοντας την αναγνώριση και την εκτίμησή τους στον άνθρωπο που έγραψε το πιο επιτυχημένο κεφάλαιο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Αυτό, άλλωστε, είναι κάτι που αναγνωρίζεται ευρέως, όπως επίσης και η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Άλλωστε, με περίπου 5.000 εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του και με το έργο του Προβλήτα 6 του ΟΛΘ, που θα δημιουργήσει άλλες 4.000 θέσεις εργασίας, ο Ιβάν Σαββίδης αποτελεί βασικό επιχειρηματικό πόλο για όλη τη χώρα.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες και οι επενδύσεις του έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην οικονομία και την απασχόληση της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Η αποθέωση της Πέμπτης

Οι εικόνες αποθέωσης την Πέμπτη κατέδειξαν την ακλόνητη σχέση του Σαββίδη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Παρά τις επικοινωνιακές πιέσεις και τα δημοσιεύματα που επιχειρούν να τον παρουσιάσουν αρνητικά, οι φίλαθλοι έδειξαν ότι παραμένουν στο πλευρό του και δεν επηρεάζονται από τέτοιες κινήσεις.

Από την εμφάνιση του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο της Τούμπας κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League 2025-2026 Eurokinissi Sports

Πολιτική διάσταση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ως απάντηση στις τελευταίες εξελίξεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες κατά του Σαββίδη μπορεί να έχουν και κυβερνητική κάλυψη, γεγονός που πυροδοτεί περαιτέρω αντιδράσεις.

Η στάση του κόσμου

Το μήνυμα ήταν καθαρό: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν παρασύρεται. Παραμένει πιστός στον άνθρωπο που στήριξε την ομάδα και συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής, με την Τούμπα να μετατρέπεται σε κέντρο ενότητας και αποφασιστικότητας.

Ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο της Τούμπας Eurokinissi Sports

Ενώ την ίδια στιγμή η επίσημη σελίδα του Α.Σ. ΠΑΟΚ στα social media κατακλύζεται από αρνητικά σχόλια, καθώς τα μέλη του ΔΣ του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ θεωρούνται υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί την χρονιά μάλιστα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου.