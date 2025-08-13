Παναθηναϊκός: «Πετάει» για την πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ - Αναχώρησε για Κρακοβία

Η αντίστοφη μέτρηση για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, φτάνει στο τέλος της.

Οι Πράσινοι αναχωρούν για την Πολωνία όπου το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00) θα δώσουν τον επαναληπτικό με τη ρεβάνς σε ουδέτερο έδαφος, με μοναδικό στόχο το διπλό που θα τους στείλει στα πλέι οφ του Europa League.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει πλέον τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε, αλλά χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς που τέθηκε νοκ άουτ.

Όπως εκτός βρίσκεται και ο Τάσος Μπακασέτας που δεν είχε δηλωθεί στη λίστα λόγω του τραυματισμού του.

