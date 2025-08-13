Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Τζούριτσιτς για Σαχτάρ

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, στην Κρακοβία, ο Ρουί Βιτόρια καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του μιας και δε θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός κουβαλούσε ένα πρόβλημα στην γάμπα πριν από το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς, παρά ταύτα "έσφιξε" τα δόντια αγωνίστηκε κανονικά στον πρώτο αγώνα. Τις τελευταίες ημέρες ο παίκτης πήγε συντηρηρτικά, αλλά δε φάνηκε ιδιαίτερη βελτίωση στο πρόβλημα με αποτέλεσμα το ιατρικό και το τεχνικό επιτελείο να αποφασίσουν να τον αφήσουν εκτός επαναληπτικού προκειμένου να μη ρισκάρουν πιθανότητα υποτροπής.

Πλέον, ο Ρουί Βιτόρια καλείται να πάρει μια απόφαση για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Σέρβο στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, έχοντας στα χέρια του και τη λύση του Ανάς Ζαρουρί ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο ματς και πλέον έχει και προπονήσεις στα πόδια του με την νέα του ομάδα.

