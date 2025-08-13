Ρόμα και Βιγιαρεάλ θέλουν Μαυροπάνο – Πάνω από 20 εκατ. ευρώ η τιμή του

Ο Ντίνος Μαυροπάνος θεωρείται από τους κορυφαίους στόπερ σε επίπεδο σωματικής διάπλασης και δυναμισμού. Ο διεθνής αμυντικός αγωνίζεται στην Γουέστ Χαμ, όμως εκτός Αγγλίας πολλές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ρόμα και Βιγιαρεάλ είναι δύο απ’ τα κλαμπ που έχουν έντονο ενδιαφέρον για τον Μαυροπάνο. Προκειμένου να ενισχύσουν τα μετόπισθεν με τον δυναμικό Έλληνα στόπερ.

Αναφορικά με τους «τζιαλορόσι», τον έχουν στη λίστα τους για το ενδεχόμενο που προχωρήσουν σε αντικατάσταση κάποιου κεντρικού αμυντικού. Ενώ το «κίτρινο υποβρύχιο» επιθυμεί την απόκτησή του για να δυναμώσει στο κέντρο της οπισθοφυλακής. Με τους Ισπανούς να μοιάζουν περισσότερο «ζεστοί» στο ενδιαφέρον τους.

Η Γουέστ Χαμ, πάντως, δε θα αφήσει έτσι τον Μαυροπάνο. Τα «σφυριά» για να συζητήσουν παραχώρησή του, θέλουν οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν από τα 20.000.000 ευρώ.