Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν αφήνουμε τον παίκτη»

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ με ανάρτησή του στα social media ξεκαθαρίζει πως δεν θα αφήσει η ομάδα της Τσεχίας τον Χρήστο Ζαφείρη να φύγει, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει μεγάλη πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη. Ο Έλληνας διεθνής έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να επιστρέψει στην χώρα του και να αγωνιστεί για τους Θεσσαλονικείς. Όμως η στάση της Σλάβια Πράγας, δεν αλλάζει.

Αυτό φάνηκε και από ανάρτηση του προέδρου των Τσέχων στο «X». Εκεί ξεκαθαρίζει (σε συνέχεια διαφωνιών του με εκπροσώπους του Τύπου), πως ο Ζαφείρης δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Κάτι που όπως επισήμανε, γνωρίζει και ο ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, τα σενάρια ήθελαν τους Τσέχους να συζητούν για τον Βέτλεσεν της Κλαμπ Μπριζ, ως πιθανό αντικαταστάτη του 22χρονου Έλληνα.

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ, έγραψε χαρακτηριστικά: «Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην “υπόθεση Ζαφείρης”. Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα».

