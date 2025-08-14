Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Οι πρωταθλητές Ιταλίας του εμφάνισαν τις αδυναμίες του

Μετά από 6 νίκες και 1 ισοπαλία, ήρθε η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε φιλική αναμέτρηση. Στο «Τεόφιλο Πατίνι» στο Καστέλ Ντι Σάνγκρο που ήταν σχεδόν κατάμεστο, η Νάπολι επικράτησε 2-1 των «ερυθρόλευκων». Η πρωταθλήτρια Ιταλίας προηγήθηκε με δύο τέρματα, είχε τις ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός μείωσε στο τέλος του ματς.

Οι «παρτενοπέι» βάζουν τους «ερυθρόλευκους» σε ρυθμούς υψηλού επιπέδου Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δυσκολεύτηκε να απειλήσει την μεγάλη αντίπαλο, δείχνοντας όμως ξανά την αγωνιστική ταυτότητα της πίεσης και της έντασης στο παιχνίδι.

Μάλιστα, υπήρξε και εκνευρισμός στο πρώτο μέρος όταν ο Αντόνιο Κόντε εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο μετά από μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί στον Ραχμάνι.

Το ματς άρχισε με πρώτη φάση για τους Ιταλούς, όταν ο Πολιτάνο εντός περιοχής και πλάγια, σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ. Η κατάληξη όμως ήταν διαφορετική στο 16’. Τότε ο Πολιτάνο με το αριστερό από πλάγια δεξιά στην περιοχή, έκανε εκπληκτικό σουτ μπροστά στον Ορτέγκα και σκόραρε για το 1-0.

Το πλασέ του Λουκάκου στο 30’ μπλόκαρε ο Μπότης. Ο Βέλγος μάλιστα αμέσως μετά αποχώρησε τραυματίας από το ματς. Δέκα λεπτά μετά ο Ελ Κααμπί σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, με τον Σάβιτς να διώχνει.

Στο δεύτερο μέρος οι Ναπολιτάνοι σκόραραν σχετικά νωρίς. Στο 53’ στην πρώτη φάση του δεύτερου 45λεπτου, στην κόντρα ο ΜακΤόμινεϊ έκανε το γύρισμα και ο Λούκα δε δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 2-0.

Στο 60’ Πνευμονίδης και Ελ Κααμπί δεν βρήκαν την μπάλα στην σέντρα του Έσε. Στο επόμενο λεπτό ο Ντε Μπρόινε έφυγε στην κόντρα, με το σουτ που δοκίμασε να φεύγει άουτ.

Στο 85’ ήρθε η πρώτη σημαντική φάση για τον Ολυμπιακό στο ματς, με τον Ροντινέι να εκτελεί φάουλ, τον Έσε να παίρνει την κεφαλιά και τον Σάβιτς να κρατά το μηδέν με εντυπωσιακή επέμβαση.

Η Νάπολι απείλησε στο 88’ με πλασέ που έδιωξε ο Πασχαλάκης διατηρώντας το 2-0.

Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει. Ο Σάβιτς έδιωξε την πρώτη προσπάθεια των «ερυθρόλευκων», με τον Τσικίνιο να παίρνει το ριμπάουντ και να μειώνει σε 2-1!

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στα φιλικά, από την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζουάν Ζεσούς (85’ Μπουοντζόρνο), Ολιβέρα , Ανγκίσα, Λομπότκα (77’ Γκίλμουρ), Ντε Μπρόινε , Πολιτάνο (81’ Σπινατσόλα), Λουκάκου (33’ Λούκα/ 77’ Νέρες), ΜακΤόμινέϊ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης (46’ Πασχαλάκης), Κοστίνια (46’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (65’ Λιατσικούρας), Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.