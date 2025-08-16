Παναθηναϊκός: Ζήτησε επίσημα αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ
Λόγω των αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ, οι «πράσινοι» ζήτησαν την αναβολή της πρεμιέρας τους στο πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Super League, την Κυριακή 24 Αυγούστου. Για την 1η αγωνιστική θα αντιμετώπιζαν τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Ματς που παίρνει αναβολή, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού».
Όπως έχει δικαίωμα κάθε ελληνική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, οι «πράσινοι» ζήτησαν επίσημα την αναβολή του παιχνιδιού με τους Κρητικούς, για να αφοσιωθούν στις «μάχες» με την Σαμσουνσπόρ. Οι οποίες είναι για τα play offs του Europa League και προγραμματισμένες για τις 21 και 28 Αυγούστου.
